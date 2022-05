Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schönau: Unbekannte erbeuten erneut Schmuck und Bargeld mit "Wasserwerker-Trick" - Polizei sucht Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte

Mannheim-Schönau (ots)

Am Montag in der Zeit von 16:30 Uhr bis 16:45 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Trickdieb Zutritt zu den Wohnräumen einer 85 Jahre alten Frau aus Mannheim-Schönau, indem er sich ihr gegenüber als angeblicher Mitarbeiter der örtlichen Wasserwerke vorstellte. Während er die nichtsahnende Frau in ein Gespräch verwickelte, nutzte sein Komplize das Ablenkungsmanöver um Schmuck sowie mehrere tausend Euro Bargeld aus der Wohnung zu entwenden. Erst als die beiden Trickdiebe außer Sichtweite waren, stellte die 85-Jährige den dreisten Diebstahl fest. Sie informierte eine Nachbarin, die wiederum die Polizei verständigte.

Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte, sich unter der Tel.: 0621 777 690 zu melden.

