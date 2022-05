Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Leubsdorf (ots)

Am Freitagmorgen kam es zur Kollision zweier Pkw auf dem Ariendorfer Weg - Ecke Hauptstraße. Zwei nacheinander folgende Pkw befuhren den Ariendorfer Weg und hielten an der Einmündung zur Hauptstraße an. Unmittelbar danach setzte der vordere Pkw zurück und kollidierte mit dem dahinter stehenden Fahrzeug. Nach Angaben des Geschädigten stieg der Pkw-Fahrer aus, schaute sich die Stoßstange des beschädigten Pkw an, entschuldigte sich und fuhr dann davon. Die Ermittlungen zum flüchtigen Pkw-Fahrer dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell