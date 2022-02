Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis: Einbrecher entwenden hochwertige Herrenuhr aus Mehrfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Walldorf (ots)

Am Mittwoch, im Zeitraum zwischen 10:45 Uhr und 16:15 Uhr verschafften sich ein oder mehrere Unbekannte widerrechtlich Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Fischgrund". Die Einbrecher betraten das Wohngrundstück über das Gartentor, welches sie gewaltsam aufhebelten. Anschließend begaben sie sich auf einen Balkon. Über die gleichermaßen aufgehebelte Balkontüre drangen die Unbekannten zuletzt in eine Wohnung ein. Dort entwendeten die Täter eine hochwertige Herrenuhr im Wert von 3.000,-EUR, bevor sie das Anwesen unbemerkt wieder verließen. Die Kriminalpolizei Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0621/ 174-4444 in Verbindung zu setzen.

