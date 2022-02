Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis: Aufmerksamer Zeuge liefert Polizei Tatverdächtigen von Sachbeschädigungen an mehreren Pkws

Schwetzingen (ots)

Am Mittwochabend ertappte ein wachsamer Anwohner gegen 22:00 Uhr zwei Jugendliche beim Beschädigen eines in der Antonisstraße geparkten Pkws. Einer der beiden Jugendlichen wurde von einem Zeugen beobachtet, wie er mit einem Schlüssel mutwillig die Fahrzeugseite eines Pkws zerkratzte. Der couragierte Zeuge hatte die beiden Jugendlichen daraufhin kurzzeitig in ein Gespräch verwickelt, bevor sie ihren Weg in Richtung Berliner Straße fortsetzten. Anschließend begab er sich auf die Straße zu dem nunmehr beschädigten Pkw. Dabei stellte er weitere betroffene Autos fest und verständigte hierauf die Polizei. Eine Polizeistreife konnte die beiden Jugendlichen noch in unmittelbarer Nähe der Tatörtlichkeit feststellen. Ein 15-Jähriger sieht nun einer Anzeige wegen Sachbeschädigung entgegen und muss sich außerdem für den Schaden an insgesamt drei Pkws verantworten. Die genaue Schadenshöhe konnte noch nicht genau beziffert werden.

