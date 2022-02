Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/ BAB 6: Fahrzeug in Brand geraten

St. Leon-Rot/ BAB 6 (ots)

Ein Fahrzeug geriet am Mittwochabend auf der A 6 bei St. Leon-Rot in Brand und brannte völlig aus. Ein 24-jähriger Mann war kurz nach 21 Uhr mit seinem VW-Passat auf der A 6 in Richtung Mannheim unterwegs. Am Autobahnkreuz Walldorf wollte er auf die A 5 in Richtung Karlsruhe wechseln. Als er sich bereits auf der abgetrennten und parallel zur Hauptfahrbahn verlaufenden Abbiegespur befand, bemerkte er Funken, die aus dem Motorraum schlugen. Er stoppte sein Fahrzeug auf dem Standstreifen. Nachdem er es verlassen hatte, breiteten sich die Flammen weiter aus und das Fahrzeug geriet in Vollbrand. Durch die Feuerwehr Wiesloch, die mit vier Fahrzeugen und 18 Wehrleuten vor Ort kamen, konnte der Brand zwar gelöscht werden, vom Fahrzeug blieb jedoch lediglich die Karosserie übrig. Die Überreste wurden schließlich durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert. Während der Lösch- und Aufräumarbeiten war die Abbiegespur bis ca. 22.20 Uhr komplett gesperrt. Es ergaben sich keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

