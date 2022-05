Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigungen an Schulen und Unfälle

Aalen (ots)

Blaufelden: Sachbeschädigung und Vermüllung an Schule

Zwischen Mittwoch, 16:00 Uhr und Montag, 7:00 Uhr beschädigten Unbekannte eine Scheibe neben der Seiteneingangstüre einer Schule in der Schulstraße. Dabei entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Möglicherweise steht die Sachbeschädigung in Verbindung mit einer Vermüllung, welche in einem Pavillon auf dem Schulgelände vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag stattgefunden hat.

Die Polizei Blaufelden bittet um Zeugenhinweise auf die Verursacher unter Telefon 07953 925010.

Langenburg: Unfall zwischen zwei Krad-Fahrern

Kurz vor 14:00 Uhr am Sonntag fuhr ein 52 Jahre alter Harley-Davidson-Fahrer auf der L1042 hinter einem 53-Jährigen auf einem Honda-Motorrad in Richtung Langenburg. Als der Honda-Fahrer unmittelbar vor Nesselbach abbremste und wenden wollte, erkennte der Harley-Fahrer dies zu spät und kollidierte mit dem Honda-Motorrad. Der 53-Jährige Honda-Fahrer wurde dabei schwer verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 6.000 Euro. Beide Motorräder waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Obersontheim: Unfall beim Abbiegen

Am Montagmorgen gegen 7:20 Uhr befuhr eine 50 Jahre alte Citroen-Fahrerin die K2619 in Richtung Erlenstraße. Auf Höhe der Kreuzung zur L1060, übersah sie den Opel eines 60-Jährigen, welcher auf der L1060 von Vellberg in Richtung Obersontheim unterwegs war. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Citroen wurde durch den Zusammenstoß auf den Fahrbahnteiler in der Erlenstraße abgewiesen und prallte dort gegen ein Verkehrszeichen. Der Opel wurde durch den Aufprall von seiner Fahrbahn geschleudert und kollidierte mit dem auf dem Abbiegestreifen aus Richtung Obersontheim in die Erlenstraße wartenden VW Gold eines 28-Jährigen. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von rund 23.000 Euro. Alle drei PKW waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung

Zwischen Freitag, 19:00 Uhr und Montag, 6:55 Uhr warf ein Unbekannte mit einem Stein auf ein Schulgebäude in der Straße Langer Graben. Dabei ging ein Fenster zu Bruch. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 25 Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell