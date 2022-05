Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle und UNfallflucht

Aalen (ots)

Frankenhardt: Traktorfahrer begeht Unfallflucht

Am Samstag gegen 18:00 Uhr war ein bislang unbekannter Traktorfahrer in der Lanzenbachstraße unterwegs. Dabei beschädigte er offenbar mit seinem angehängten Mähwerk einen am Straßenrand geparkten Skoda Octavia. Das Mähwerk blieb am Skoda hängen, so dass der Traktorfahrer zurücksetzen musste. Anschließend setzte er seine Fahrt unerlaubterweise fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen sich unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

Kirchberg an der Jagst: Frontalzusammenstoß

Gegen 18:45 Uhr am Samstag fuhr eine 21-jährige VW-Fahrerin die Haller Straße in Fahrtrichtung Crailsheimer Straße. Kurz nach dem Ortseingang Kirchberg a.d. Jagst kam sie, auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Ford eines 19-Jährigen. Die beiden Autofahrer, sowie eine 40-jährige Beifahrerin in dem Ford wurden bei dem Unfall jeweils leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro.

Crailsheim: Spinne löst Unfall aus

Am Sonntag gegen 14:30 Uhr war ein 18-Jähriger mit einem VW auf der L2218 unterwegs. Auf Höhe der Einmündung nach Westgartshausen erschrak sich der Fahrer an einer Spinne, welche im Innenraum des Fahrzeugs krabbelte und übersah dabei eine Verkehrsinsel. Der PKW überfuhr die Verkehrsinsel. Die Ölwanne des Fahrzeug riss dabei auf, wodurch die Fahrbahn verschmutzt wurde. Die Feuerwehr war mit einem Fahrzeug im Einsatz, um die Ölspur zu beseitigen. An dem PW entstand rund 1.500 Euro Sachschaden.

Crailsheim: Brille von Nase gerutscht - Kollision mit PKW

Weil ihr die Brille von der Nase gefallen war und sie sich nach der Brille im Fußraum bückte, kollidierte eine 60-Jährige mit ihrem Kleinkraftrad der Marke Stormborn am Samstag gegen 16:15 Uhr in der Beethovenstraße mit einem dort geparkten Audi. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro an den Fahrzeugen.

Gaildorf: Zwei Schwerverletzte bei Unfall mit Motorrad

Kurz vor 18:00 Uhr am Sonntag befuhr eine 43-Jährige mit einem KTM-Motorrad die K2662 von Schönberg in Fahrtrichtung Rotenhar. In einer scharfen Rechtskurve kam sie, aufgrund eines Fahrfehlers, auf die Gegenfahrbahn und stürzte. Das Motorrad prallte anschließend gegen die dort in entgegengesetzte Richtung fahrenden 79-jährige und 83-jährigen Pedelec-Fahrer. Die beiden Senioren wurden durch die Kollision schwer verletzt. Sie mussten in eine Klinik gebracht werden. Die Krad-Fahrerin wurde leicht verletzt. Eines der beiden Flyer-Pedelecs wurde dabei komplett zerstört, eines leicht beschädigt. Insgesamt entstand Sachschaden von rund 4.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell