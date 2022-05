Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Stand: 15.05.2022, 12:00 Uhr - 1 Verkehrsunfall, 2 Sachbeschädigungen, 2 Diebstähle, 1 Fahren ohne Fahrerlaubnis

Aalen (ots)

Oppenweiler - Sachbeschädigung an Wochenendhaus

Als der Besitzer eines Wochenendhauses am Samstag gegen 08:00 Uhr zu seinem Grundstück kam, um den Grünschnitt durchzuführen bemerkte er, dass bislang unbekannte Täter an seinem Wochenendhaus die Türe mit brachialer Gewalt herausgehebelt hatten. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Schorndorf - Versuchter Geldbeuteldiebstahl - Zeugenaufruf

Am Samstag gegen 10:30 Uhr versuchten zwei, bislang unbekannte Täterinnen, einem Mann seine Geldbörse aus der Gesäßtasche zu ziehen. Dieser bemerkte jedoch den Versuch, seine Geldbörse zu stehlen und die Täterinnen flüchteten aus dem Lebensmitteldiscounter in der Schorndorfer Heinkelstraße. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die beiden Täterinnen geben können, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 07181/204-0 zu melden. Es handelte sich um zwei Frauen, eine im Alter von 30-40 Jahren, schlank mit dunkelbraunen Haare, Zopf und Brille. Sie trug eine schwarze Jeans, ein schwarzes Oberteil mit weißen Punkten. Die andere Dame war zwischen 40 und 45 Jahre alt, ca. 160 cm groß und von kräftiger Statur. Sie hatte kurzes helles Haar und trug eine hellblaue Jeans mit Loch am Knie, sowie ein blaues Oberteil.

Winnenden - Diebstahl von Radteilen

In der Zeit von Freitag 08:00 Uhr bis Samstag 11:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter von einem Fahrrad in Winnenden, welches am Bahnhof abgestellt und abgeschlossen war, den Sattel und die beiden Räder.

Fellbach - Unfallflucht begangen - Zeugenaufruf

Am Samstag in der Zeit von 12:00 Uhr - 12:30 Uhr wurde in Fellbach in der Stuttgarter Straße bei einem Pflanzen-Discounter ein Skoda Fabia beschädigt. Der Lenker eines Smarts touchierte den Skoda beim rückwärts ausparken und fährt im Folgenden davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 2500 Euro zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 0711/5772-0 zu melden.

Spiegelberg - Ohne Fahrerlaubnis gefahren

Am Samstag gegen 18:00 Uhr führte die Polizei Kontrollen im Bereich Spiegelberg durch. Als der 21 Jahre alte Fahrer eines Zweirades dies erkannte, wendete er und fuhr sofort davon. Er konnte allerdings nach kurzer Verfolgung durch einen Motorradpolizisten gestoppt und kontrolliert werden. Hierbei konnte dann festgestellt werden, dass der junge Mann die Drossel an seinem Motorrad durch den Tausch der Auspuffanlage entfernt hatte. Zudem waren noch andere Manipulationen durchgeführt worden, die die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges erlöschen ließen. Zudem hatte der junge Fahrer nicht die erforderliche Fahrerlaubnis für das entdrosselte Gefährt. Er muss nun mit einer empfindlichen Strafe rechnen.

