Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Stand: 15.05.2022, 12:00 Uhr - 3 Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Crailsheim - Mit Motorrad gestürzt

Am Samstag gegen 18:00 Uhr befuhr ein 26 Jahre alter Mann mit seiner Honda und dem 25 Jahre alten Mitfahrer in Crailsheim die Willi-Brandt-Straße. Im Folgenden fuhren die Beiden in den dortigen Kreisverkehr aus Richtung Tiefenbach herkommend ein. Aufgrund des Verkehrsgeschehens musste der Fahrer im Kreisverkehr abbremsen und kam dann zu Fall. Kurz zuvor war der Fahrer mit seinem Gefährt in einer Waschstraße. Vermutlich ist ein, aufgrund von Nässe nicht richtig funktionierende Bremse der Grund für den Unfall.

Rot am See - Zusammenstoß ausgewichen - Zeugenaufruf

Am Samstag gegen 16:50 Uhr befuhr ein 20 Jahre alter Traktorfahrer die L1033 in Fahrtrichtung Beimbach, als in der Kurve "zur Lauramühle" ein dunkler PKW die Kurve schnitt und auf dem Fahrstreifen des Traktors fuhr. Dieser wich, um einen Zusammenstoß zu verhindern nach rechts aus. Hierbei schlug die, auf der Ackerschiene befestigte Maissähmaschine auf der Fahrbahndecke auf, federte zurück und verschob den gesamten Traktor nach rechts, so dass die Maschine mit dem Traktor mit der Leitplanke kollidierte. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Der Autofahrer fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 07951/480-0 zu melden.

Frankenhardt - Unfall von Vieh verursacht

Am Sonntag gegen 10:20 Uhr befuhr ein 71 Jahre alter Motorradfahrer mit seiner Honda die K2680 bei Sandhof. Kurz zuvor war eine wild gewordene Kuh durch den Weidezaun gebrochen und hatte Teile desselben auf die Strasse geschleift. Der Motorradfahrer fuhr daraufhin in den Zaun und stürzte. Bei dem Unfall wurde er schwer verletzt. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell