POL-AA: Ostalbkreis: Pressemeldung bis 12:00 Uhr

Aalen (ots) - Schorndorf: Auffahrunfall mit hohem Sachschaden Am Freitag gegen 15:00 Uhr befuhr ein 73-jähriger VW- T-Roc Lenker die Gmünder Straße in Schorndorf. Er hielt verkehrsbedingt an. Eine hinter ihm fahrende 63-jährige VW Passat Lenkerin hielt ebenfalls an. Der dahinterfahrende 52-jährige Ford Lenker erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Passat auf. Dieser wurde auf den T-Roc geschoben. ...

