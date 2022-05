Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Rems-Murr-Kreis: Pressemeldung bis 12:00 Uhr

Aalen (ots)

Schorndorf: Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Am Freitag gegen 15:00 Uhr befuhr ein 73-jähriger VW- T-Roc Lenker die Gmünder Straße in Schorndorf. Er hielt verkehrsbedingt an. Eine hinter ihm fahrende 63-jährige VW Passat Lenkerin hielt ebenfalls an. Der dahinterfahrende 52-jährige Ford Lenker erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Passat auf. Dieser wurde auf den T-Roc geschoben. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Gesamtschaden wird auf 12.500 Euro geschätzt.

Schwaikheim: Person steckt im Industrietrockner

Am Freitag gegen 15:50 Uhr kam es in der Dammstraße in Schwaikheim zu einem Feuerwehreinsatz. Ein 62-jähriger steckte mit dem Kopf in einem Industrietrockner fest und konnte sich selbstständig nicht mehr befreien. Die Freiwillige Feuerwehr Schwaikheim und Winnenden, welche mit insgesamt 6 Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften vor Ort war, konnte ihn mittels hydraulischem Rettungsgerät aus der misslichen Lage befreien. Der Rettungsdienst war mit einem Rettungswagen und einem Notarzt vor Ort und brachte den Patienten mit Quetschungen in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell