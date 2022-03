POL-GT: Wohnmobil am Haller Weg gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots) - Rietberg (TP) - Am späten Mittwochnachmittag, 16.03.2022, um 17:02 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis von einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec-Fahrer an der Kreuzung Bahnhofstraße/Am Bahnhof. Eine 30-jährige Rietbergerin befuhr mit ihrem Pkw, Audi A 3, die Straße Am Bahnhof und beabsichtigte an der Einmündung zur Bahnhofstraße nach rechts in Fahrtrichtung Neuenkirchen ...

