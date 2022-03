Polizei Gütersloh

POL-GT: Schwerverletzter Pedelec-Fahrer nach Verkehrsunfall

Gütersloh (ots)

Rietberg (TP) - Am späten Mittwochnachmittag, 16.03.2022, um 17:02 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis von einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec-Fahrer an der Kreuzung Bahnhofstraße/Am Bahnhof. Eine 30-jährige Rietbergerin befuhr mit ihrem Pkw, Audi A 3, die Straße Am Bahnhof und beabsichtigte an der Einmündung zur Bahnhofstraße nach rechts in Fahrtrichtung Neuenkirchen abzubiegen. Bei dem Abbiegevorgang übersah die Pkw-Fahrerin dann einen 81-jährigen Pedelec-Fahrer aus Rietberg, der vorschriftsgemäß den beschilderten Radweg entlang der Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Rietberg benutzte. Durch den Zusammenstoß stürzte der Pedelec-Fahrer zu Boden und zog sich eine schwere Verletzung am Bein zu. Durch die Teams eines Notarztfahrzeuges und eines Rettungswagens wurde die Erstversorgung am Unfallort durchgeführt. Anschließend wurde der Rietberger zur weiteren Versorgung seiner Verletzung einem Gütersloher Krankenhaus zugeführt. Die Pkw-Fahrerin blieb infolge der Kollision unverletzt. Der entstandene Gesamtsachschaden wird durch die Polizei auf 3000 EUR geschätzt. Mögliche Unfallzeugen melden sich bitte unter 05241 8690 bei der Polizei Gütersloh.

