Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Vorläufige Festnahme nach räuberischem Diebstahl

Gelsenkirchen (ots)

Am Donnerstag, 2. Dezember 2021, hat ein 49-jähriger Ladendetektiv in einem Baumarkt in Schalke-Nord einen Diebstahl beobachtet. Ein 37-jähriger Mann versuchte um 20.15 Uhr das Geschäft an der Caubstraße mit einer Hundeleine zu verlassen, ohne diese zu bezahlen. Als der 49-Jährige ihn daraufhin ansprach, schlug der 37-Jährige mit der Faust auf ihn ein und versuchte, mit der Hundeleine aus dem Geschäft zu flüchten. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Weitere Angestellte des Baumarkts halfen dem Ladendetektiv schließlich, den 37-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Der 49-Jährige und der 37-Jährige zogen sich leichte Verletzungen zu. Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen den 37-Jährigen vorläufig fest, brachten ihn ins Gewahrsam und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein. Die Ermittlungen dauern an.

