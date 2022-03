Polizei Gütersloh

POL-GT: Sperrmüll löst Feuerwehreinsatz aus.

Gütersloh (ots)

Steinhagen (RB) - Am Dienstag den 15.03.2022, gegen 14:35 Uhr gingen bei der Feuerwehrleitstelle mehrere Anrufe über einen Brand, in unmittelbarer Nähe zu einem Wohnhaus, in Steinhagen ein. Feuerwehr- und Polizeikräfte wurden umgehend zur Einsatzörtlichkeit entsandt. Ermittlungen ergaben, dass neben dem Mehrparteienwohnhaus ein Haufen Sperrmüll, aus bislang ungeklärter Ursache, an zu brennen gefangen hat. Die Feuerwehr begann sofort mit den Löscharbeiten, um ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus zu verhindern. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Von den Bewohnern wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell