POL-GT: Polizei bittet um vorsichtige Fahrweise

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Bislang unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen im Stadtgebiet zwei Werbeplakate eines Gütersloher Malerfachbetriebs gestohlen. Beide Plakate waren zuvor an eingerüsteten Gebäuden an der Friedrich-Ebert-Straße sowie an der Moltkestraße befestigt. Die Diebe hatten zunächst im Tatzeitraum 05.03. - 08.03. ein Werbeplakat an der Friedrich-Ebert-Straße (Neubau nähe ...

mehr