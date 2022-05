Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Stand: 15.05.2022, 12:00 Uhr - 4 Verkehrsunfälle, 1 Fahrzeugbrand, 1 Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Ellwangen - Vorfahrt nicht beachtet

Am Samstag gegen 09:15 Uhr befuhr eine 35 Jahre alte Frau in ihrem VW Passat in Ellwangen die K3223 von Haisterhofen her. An Der Kreuzung mit der L1060 wollte sie in diese nach links in Richtung Naunheim einfahren. Hierbei übersah sie den VW Golf eines 71 Jahre alten Mannes und kollidierte mit diesem. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

Jagstzell - Vandalen unterwegs

Am Samstag gegen 10:30 Uhr wurde bemerkt, dass bislang unbekannte Täter einen im Bereich Dankoltsweiler abgestellten Bauwagen erheblich beschädigten. Der Bauwagen diente Arbeitern des ForstBW als Aufenthaltsraum. Die Täter schlugen die Scheiben ein, hebelten die Türen auf und verteilten diverse Gegenstände aus dem Bauwagen in der Umgebung. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Riesbürg - Wohnmobil gebrannt

Am Samstag gegen 14:00 Uhr begann aus bislang unbekannter Ursache ein Wohnmobil zu brennen. Das Fahrzeug war in Riesbürg auf dem Wanderparkplatz Goldberg abgestellt, als das Feuer im Bereich eines gasbetriebenen Kühlschranks ausbrach. Das Wohnmobil geriet in Vollbrand. Die Feuerwehren Riesbürg und Bopfingen waren insgesamt mit 3 Fahrzeugen und 23 Mann im Löscheinsatz.

Essingen - schwerer Motorradunfall

Am Samstag gegen 14:15 Uhr befuhr ein 26 Jahre alter Motorradfahrer mit seiner Honda die B29 in Fahrtrichtung Aalen. Auf Höhe der Ausfahrt Mögglingen wollte er einen PKW überholen. Beim Wechseln vom rechten auf den linken Fahrstreifen kam er zu weit nach links in den Mittelstreifen und stürzte. Beim Unfall erlitt der junge Mann schwere Verletzungen und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Schwäbisch Gmünd - Mit Pedelec gestürzt

Am Samstag gegen 17:00 Uhr fuhr eine 64 Jahre alte Pedelec-Fahrerin in Schwäbisch Gmünd auf dem Radweg der Marie-Curie-Straße. Ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer bremste sie zu stark und kam hierdurch alleine zu Fall. Bei dem Sturz verletzte sich die Dame schwer und musste im Krankenhaus versorgt werden. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro.

Lorch - Unfallflucht - Zeugenaufruf

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker befuhr die B29 von Schwäbisch Gmünd in Richtung Lorch. Höhe Lorch Goldwasen kommt er aus bislang unbekannter Ursache vermutlich ins Schleudern und prallt dort in die Leitplanken. Er verursacht einen Schaden in Höhe von ca. 2500 Euro und entfernt sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Fahrzeuglenker nachzukommen. Bei dem Unfallfahrzeug müsste es sich um ein schwarzes Fahrzeug handeln, welches vermutlich am Licht und am Reifen beschädigt sein müsste. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls sich unter der Telefonnummer 07171/358-0 zu melden.

