Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Backnang: Großes Polizeiaufgebot bei einer Auseinandersetzung

Backnang: (ots)

Am Samstagabend gegen 19.30 Uhr kam es zu einer Schlägerei auf dem Spielplatz Plattenwald, an der sich mindestens 35 Personen aktiv beteiligten. Soweit bislang verifiziert werden konnte, war zunächst ein verbaler Streit zwischen zwei weiblichen noch unbekannten Personen vorausgegangen. Es solidarisierten sich um die rivalisierenden Frauen nun mehrere Personen aus den jeweiligen Lagern, woraufhin es zu einem Handgemenge kam. Die Lage eskalierte nun und die Personen verletzten sich gegenseitig mit Fußtritten und Faustschlägen. Es wurde auch eine Person mit einem langen Ast und zwei Personen mit einem Messer verletzt. Bei der Auseinandersetzung wurden auch neutrale anwesende Personen involviert, die sich zur Streitschlichtung eingemischt hatten. Der Rettungsdienst war zur Versorgung der Verletzten mit drei Teams und zwei Notärzten im Einsatz. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser verbracht. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Drei Tatverdächtige im Alter von 31, 38 und 50 Jahren wurden nach dem Vorfall mit zur Polizeidienststelle mitgenommen. Die Männer konnten nach Abschluss der notwendigen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt werde. An dem Abend waren zur Lagebewältigung 21 Polizeistreifen im Einsatz. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an. Zeugen sollten sich zur Klärung der Details bitte mit der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung setzen.

