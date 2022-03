Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Schiefbahn: Autofahrer missachtet Vorfahrt einer Radfahrerin - leicht verletzt

Willich-Schiefbahn (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr ist ein 39-jähriger Grieche aus Willich in Schiefbahn auf der Siedlerallee gefahren und nach rechts auf die Linsellesstraße abgebogen. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer von rechts kommenden 34-jährigen Willicherin, die mit einem Fahrrad berechtigt linksseitig den Radweg befahren musste. Durch den Zusammenstoß wurde die Radlerin leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. /mr (249)

