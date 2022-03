Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: Auffahrunfall auf der B 221 mit drei Beteiligten - drei Leichtverletzte

Brüggen (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 7.50 Uhr ist ein 53-jähriger Brüggener in Brüggen auf der Brachter Straße, B 221, gefahren und wollte nach links auf den Heidweg abbiegen. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit ist hier auf 70 km/h begrenzt. Da er zunächst den Gegenverkehr durchfahren ließ, hielt er auf der B 221 an. Hinter ihm hielt eine 30-jährige Brüggenerin mit einem Auto an. Eine 57-jährige Deutsche aus Niederkrüchten habe nicht bemerkt, dass die beiden Autos auf der B 221 standen, fuhr ungebremst auf das Auto der 30-Jährigen auf und schob es auf das Auto des zum Abbiegen wartenden 53-Jährigen. Alle Beteiligten wurden durch die Wucht des Aufpralls leicht verletzt. Zwei Rettungswagenbesatzungen brachten den 53-jährigen Brüggener und die 57-jährige Niederkrüchtenerin ins Krankenhaus nach Nettetal. An den beiden hinteren Autos entstand erheblicher Sachschaden und sie mussten abgeschleppt werden. Am vorderen Auto entstand leichter Sachschaden. Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt. /mr (248)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell