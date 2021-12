Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahren unter Drogeneinfluss

Einbeck (ots)

Markoldendorf (pap) Ein 18 Jahre alter Pkw-Fahrer aus einem Dasseler Ortsteil wurde am Donnerstag, 02.12.2021, gegen 07.30 Uhr in der Beverstraße in Markoldendorf einer Kontrolle unterzogen. Hierbei zeigte er Auffälligkeiten, die vermuten ließen, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv. Dem jungen Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

