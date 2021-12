Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Auffahrunfall an Kreuzung

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Braunschweiger Straße, Donnerstag, 02.12.21, 17.45 Uhr BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Donnerstag, 02.12.21, 17.45 Uhr befuhr ein 92-jähriger Bad Gandersheimer mit seinem Pkw Opel die Roswithastraße aus Richtung Hildesheimer Straße kommend in Richtung Braunschweiger Straße. An der Kreuzung Hildesheimer Straße / Braunschweiger Straße übersah der Bad Gandersheim einen vor ihm abbiegenden 62-jährigen Bad Gandersheimer mit seinem Pkw Opel und fuhr auf diesen auf. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von insgesamt 4000,- EUR

