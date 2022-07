POL-OH: Einbrüche verhindern: Osthessische Polizei verstärkt Kontroll- und Präventionsmaßnahmen zur Ferienzeit

Polizeipräsidium Osthessen

Einbrüche verhindern: Osthessische Polizei verstärkt Kontroll- und Präventionsmaßnahmen zur Ferienzeit

Einbrüche verhindern: Osthessische Polizei verstärkt Kontroll- und Präventionsmaßnahmen zur Ferienzeit

Osthessen. Sommer, Sonne, Urlaubzeit: Gerade mit Beginn der Ferien bieten sich Einbrechern günstige Tatgelegenheiten. So ereignen sich Einbrüche in den Sommermonaten überwiegend tagsüber, nicht selten während einer urlaubsbedingten Abwesenheit von Zuhause. Insbesondere überfüllte Briefkästen, geschlossene Rollläden, dauerhaft vor dem Hause geparkte Fahrzeuge oder Abwesenheitsnachrichten auf dem Anrufbeantworter und in den sozialen Netzwerken deuten auf leerstehende Wohnungen oder Häuser hin und könnten Langfinger anlocken. Daher führt das Polizeipräsidium Osthessen in den kommenden Wochen wieder zielgerichtete Kontroll- und Präventionsmaßnahmen zur Bekämpfung der Einbruchskriminalität durch.

Wohnungseinbrüche auf Tiefststand: Fallzahlen in Osthessen seit 2016 halbiert

Die Zahlen im Deliktsfeld Wohnungseinbruchsdiebstahl (WED) gehen in Osthessen seit Jahren zurück. In 2021 sanken die Fallzahlen im Vergleich zum Vorjahr um 63 auf 206 Fälle, was den niedrigsten Wert seit Bestehen des Polizeipräsidiums Osthessen bedeutet. Somit hat sich die Zahl der versuchten und vollendeten Wohnungseinbrüche innerhalb der letzten sechs Jahre nahezu halbiert. Die Aufklärungsquote stieg im vergangenen Jahr um 3,7 Prozentpunkte auf 21,4 Prozent und liegt damit erstmals seit 2016 wieder über der 20er-Marke. Der starke Rückgang der Fallzahlen seit 2016 dürfte unter anderem auf einen anhaltend hohen Kontrolldruck, intensive Präventionsmaßnahmen und verbesserte Sicherungstechnik im Bereich des Wohnungseinbruchsdiebstahls zurückzuführen sein. So führten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fachstelle Prävention des Polizeipräsidiums Osthessen allein in den vergangenen vier Jahren bei rund 1.000 Bauherren, Geschäftsleuten sowie Haus- und Wohnungsbesitzern kostenlose kriminalpolizeiliche Beratungen durch.

Mit Hilfe der Bürgerinnen und Bürgern möchte die osthessische Polizei auch weiterhin die Einbruchszahlen so gering wie möglich halten. Denn: Jeder Einbruch bringt oftmals nicht nur einen finanziellen Schaden mit sich, sondern geht auch mit einem Eindringen in die Privatsphäre einher und sorgt mitunter für ein verloren gegangenes Sicherheitsgefühl in den eigenen vier Wänden.

Kostenfreie Einbruchsschutzberatung und individuelle Schwachstellenanalyse

Fenster und Türen bei Abwesenheit immer verschließen sowie mit geeigneter Mechanik und Beleuchtung die Anwesenheit im Haus simulieren, lauten daher nur einige Tipps der Polizei: Oft sind es schon Kleinigkeiten, die ein Eindringen von Fremden verhindern oder Tatgelegenheiten erschweren. Um mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen und diese über die Möglichkeiten des Einbruchsschutzes zu informieren, werden die Experten des Polizeipräsidiums Osthessen in den kommenden Wochen mit Beratungsangeboten in den Kommunen präsent sein.

Los geht's am 16. August in der Zeit von 9 bis 18 Uhr vor der Stadtwache in Fulda. Weitere Termine:

- 19. August, 12 bis 16 Uhr, Langenbieber - Milseburgradweg im Bereich Radlerparkplatz - 13. September, 9 bis 18 Uhr, Stadtwache Fulda - 16. September, 12 bis 16 Uhr, Petersberg - Milseburgradweg im Bereich Radlerparkplatz - 18. September, 11 bis 17 Uhr, Markt in Gersfeld

"Wir freuen uns, möglichst viele Bürgerinnen und Bürger an diesen Tagen an unserem Beratungsstand begrüßen und beraten zu dürfen", betont Marco Hohmann von der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle. Der Kriminalhauptkommissar ist einer von drei Einbruchsschutzberatern des Polizeipräsidiums Osthessen. "Wir möchten die Menschen über die vielfältigen Möglichkeiten des Einbruchsschutzes aufklären und für ein sicheres zu Hause sorgen", so Hohmann weiter.

Übrigens: Die Einbruchsschutzberater kommen für eine individuelle Schwachstellenanalyse auch gerne direkt zu den Bürgerinnen und Bürgern nach Hause - und das kostenfrei.

Beratungstermine vereinbaren

Gerne stehen die osthessischen Ansprechpersonen der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen für individuelle Beratungen oder Fragen rund um das Thema Einbruchsschutz zur Verfügung. Die Erreichbarkeiten finden Sie auf der Homepage des Polizeipräsidiums Osthessen unter www.polizei.hessen.de. Darüber hinaus informiert die osthessische Polizei regelmäßig auf Twitter, Instagram und Facebook unter @polizei_oh über bevorstehende Veranstaltungen und gibt nützliche Tipps zum Einbruchsschutz.

