POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Sattelzug fängt Feuer und brennt aus - BAB 4 in FR Ost weiterhin gesperrt

Kirchheim. Am Montagmorgen (18.07.), gegen 7.30 Uhr, wurde ein brennender Sattelzug auf der BAB 4, Gemarkung Kirchheim, zwischen dem Autobahndreieck Kirchheim und der AS Bad Hersfeld, Fahrtrichtung Osten gemeldet. Zum Zeitpunkt des Eintreffens der Rettungskräfte stand die Sattelzugmaschine sowie die Front des Sattelaufliegers, welcher mit Elektromotoren beladen war, bereits in Vollbrand. Der 46-jährige polnische Fahrzeugführer des Sattelzugs aus dem Landkreis Brake (Unterweser, Brandenburg) konnte den Sattelzug zuvor selbständig verlassen und kam mit dem Schrecken davon. Durch die Hitzeentwicklung des Brandes liefen Betriebsmittel aus. Folglich wurde die untere Wasserbehörde verständigt und traf Maßnahmen in eigener Zuständigkeit. Vor Ort waren mehrere Streifenbesatzungen der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld, die Freiwillige Feuerwehr Kirchheim sowie die Autobahnmeisterei Hönebach eingesetzt. An der Sattelzugmaschine, dem Sattelauflieger (samt Ladung) sowie der Fahrbahndecke entstand Sachschaden. Dieser wird durch die Polizei auf circa 150.000 bis 200.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Löscharbeiten sowie Bergungs- und Räummaßnahmen musste die BAB 4, ab dem Autobahndreieck Kirchheim in Fahrtrichtung Osten, voll gesperrt werden. Die Sperrung besteht weiterhin und bleibt vermutlich bis in die frühen Nachmittagsstunden bestehen. Eine Umleitungsstrecke wurde eingerichtet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet der Sattelzug aufgrund eines technischen Defekts in Brand.

Auffahrunfall auf der BAB 4 - Sattelzug fährt auf Sperranhänger auf - 1 Personen verletzt

Herleshausen. Am Montagvormittag (18.07.), gegen 9.30 Uhr, ereignete sich auf der BAB 4, Gemarkung Herleshausen, zwischen den Anschlussstellen Herleshausen und Wommen, Fahrtrichtung Westen ein Verkehrsunfall, bei welchem eine Person verletzt wurde. Ein Lkw der Autobahnmeisterei mit anhängendem Sperranhänger stand zu diesem Zeitpunkt auf dem benannten Streckenabschnitt, auf dem rechten dreier Fahrstreifen, und sicherte hier eine mobile Tagesbaustelle ab. Nachfolgend näherte sich ein Sattelzug einer Thüringer Firma auf selbigem Fahrstreifen. Der 49-jährige Fahrer dieses Sattelzugs erkannte die Situation zu spät. Er versuchte durch Bremsen und Ausweichen auf den Seitenstreifen einen Zusammenstoß zu verhindern. Dies misslang jedoch. Der Sattelzug fuhr auf den Sperranhänger der Autobahnmeisterei auf. Infolge des Aufpralls wurde der 61-jährige Fahrer des Lkws der Autobahnmeisterei verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden wird seitens der Polizei auf circa 82.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Bergungs- und Räummaßnahmen mussten der rechte sowie der mittlere Fahrstreifen der BAB 4 in Fahrtrichtung Westen für mehrere Stunden gesperrt werden. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Neben mehreren Streifen der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld und Kräften der Freiwilligen Feuerwehr Herleshausen kamen zwei Rettungswagen und eine Notarztbesatzung zum Einsatz. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld, Tel.: 06621 / 5088-0, zu melden.

