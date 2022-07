Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Feuerlöscher aus Linienbus gestohlen-Reifen und Felgen gestohlen-Einbruch in Gaststätte-Fahrzeug aufgebrochen-Nach Körperverletzung - Zeugen gesucht-Einbruch in Gartencenter

Vogelsbergkreis (ots)

Feuerlöscher aus Linienbus gestohlen

Schotten. Aus einem in der Seestraße abgestellten, weißen Linienbus stahlen Unbekannte am frühen Freitagmorgen (15.07.), gegen 3.30 Uhr, einen Feuerlöscher. Anschließend flüchteten die Täter mit den Diebesgut in noch unbekannter Höhe. Ob Sachschaden entstand, ist aktuell noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Reifen und Felgen gestohlen

Alsfeld. Die Felgen samt Reifen von insgesamt vier Fahrzeugen stahlen Unbekannte in der Nacht zu Freitag (15.07.) in der Straße "An der Hessenhalle". Das Diebesgut im Wert von circa 16.000 Euro war zur Tatzeit auf Neuwägen montiert. Nach der Demontage ließen die Täter die Autos auf Pflastersteinen aufgebockt zurück. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Gaststätte

Alsfeld. Eine Gaststätte in der Landgraf-Hermann-Straße wurde in der Zeit von Mittwochmorgen (13.07.) bis Samstagnachmittag (16.07.) Ziel unbekannter Täter. Durch Aufbrechen des Hauptzugangs gelangten die Einbrecher in das Gebäude. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang noch unklar. Es entstand jedoch Sachschaden von etwa 50 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrzeug aufgebrochen

Schotten. In der Nacht zu Samstag (16.07.) brachen Unbekannte einen grauen Ford Fiesta in der Karl-Weber-Straße auf. Aus dem Fußraum des Pkw entnahmen die Langfinger eine Geldbörse sowie mehrere Arzneimitteldosen. Der genaue Wert des Diebesguts sowie die Höhe des entstandenen Sachschadendes sind derzeit noch unbekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Nach Körperverletzung - Zeugen gesucht

Kirtorf. Ein Unbekannter schlug am frühen Sonntagmorgen (17.07.), gegen 4 Uhr, auf einem Festplatz einem 34-jährigen Mann aus dem Vogelsbergkreis mehrfach ins Gesicht. Anschließend flüchtete der Täter nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen mit zwei weiteren Personen in einem silbernen Pkw mit Vogelsberger-Kennzeichen. Der Vogelsberger wurde leicht verletzt und musste zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Gartencenter

Nieder-Ohmen. In ein Gartencenter in der Kirschgartener Straße brachen Unbekannte am frühen Montagmorgen (18.07.), gegen 3 Uhr, ein. Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten die Einbrecher in den Verkaufsraum, den sie anschließend durchsuchten. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Es entstand jedoch Sachschaden von rund 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell