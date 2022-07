Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Meldung zu zwei Verkehrsunfällen im Bereich der Polizeistation Bad Hersfeld

Neuenstein (ots)

In der Nacht zu Sonntag (17.07.), gegen 02:45 Uhr, ereignete sich in Obergeis ein Verkehrsunfall, bei welchem ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro entstand. Ein 35-jähriger rumänischer Staatsangehöriger fuhr mit einem Kleintransporter vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Raiffeisenstraße eine Böschung herunter und kollidierte mit einem angrenzenden Stahlgitteraußenlager. Da der Verdacht auf Fahruntüchtigkeit bestand, wurde die Entnahme einer Blutprobe sowie die Erhebung einer Sicherheitsleistung zur Gewährleistung des Strafverfahrens durch die Staatsanwaltschaft Fulda angeordnet.

Bad Hersfeld. Am Sonntagmorgen (17.07.), 04:45 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Mann aus dem Landkreis Siegen-Wittgenstein mit seinem Pkw Daimler Benz die Frankfurter Straße (Bundesstraße 27) von der Autobahn A 4, Anschlussstelle Bad Hersfeld, kommend in Fahrtrichtung Innenstadt. In Höhe des ehemaligen "LOMO"-Tankstellengeländes kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Verkehrsinsel und kollidierte anschließend mit einer Schutzplanke. Sowohl der Fahrer als auch die 19-jährige im Fahrzeug befindliche Beifahrerin wurde leicht verletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an, wobei Übermüdung eine Rolle gespielt haben könnte. Sein Führerschein wurde dementsprechend sichergestellt. Der Gesamtsachschaden dieses Unfalls beläuft sich auf rund 42.000 Euro.

gefertigt: PHK Willhardt, Polizeistation Bad Hersfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell