Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mehrere Verkehrsunfälle im Bereich Bebra - zum Teil Zeugen gesucht

Bebra (ots)

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden, zwischen Montag (11.07.), 13 Uhr und Dienstag (12.07.),17 Uhr, in Bebra - Zeugen gesucht.

Das ordnungsgemäß in der Friedrichstraße geparkte Fahrzeug eines 29-jährigen Mannes aus Bebra wurde zu o.a. Zeit durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug angefahren und beschädigt. Schäden an der Fahrertür, Sachschaden 300 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg an der Fulda unter 06623/9370, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall mit Personenschaden am Freitag (15.07.), 18.25 Uhr, Hersfelder Straße / Röse-Kreisel

Ein 33-jähriger Mann aus Bebra befuhr mit seinem Mountainbike die Bahnhofstraße aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Hersfelder Straße auf dem Gehweg. An der Einfahrt zum Röse-Kreisel fuhr er zunächst auf den Gehweg und anschließend in den Kreisverkehr ein. Hierbei kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit dem PKW einer 30-jährigen Frau aus Bebra. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Der 33-jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Da der Verdacht auf Fahruntüchtigkeit bei dem Radfahrer bestand, wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt sowie ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Personenschaden am Samstag (16.07.), 01:20 Uhr, Oststraße / Zum Kelkerbach

Eine 48-jährige Radfahrerin befuhr die Oststraße aus Richtung Gilfershausen kommend in Richtung "Zum Kelkerbach". Im Bereich der Einmündung Bebritstraße geriet die Radfahrerin ins Schlingern und stürzte. Hierbei verletzte sie sich schwer. Die Radfahrerin wurde ins Klinikum Fulda transportiert. Da bei der Frau der Verdacht auf Fahruntüchtigkeit bestand, wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt.

Lotz, PHK

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell