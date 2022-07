POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Bad Hersfeld

Polizeipräsidium Osthessen

Pressemitteilung der Polizeistation Bad Hersfeld

17-Jähriger Mopedfahrer flüchtet vor der Polizei

Philippsthal - Ein 17-jähriger Mopedfahrer aus dem Wartburgkreis sollte am späten Freitagabend in der Eisenacher Straße durch eine Streife der Polizeistation Bad Hersfeld einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Als der Fahrzeugführer die Streife wahrnahm, legte er ein äußerst rücksichtloses Verhalten an den Tag. Er flüchtete vor der Streife mit hoher Geschwindigkeit und fuhr dabei einige hundert Meter über den Gehweg. Die Anhaltezeichen ließen den jungen Mann unbeeindruckt, so dass er seine Flucht über die Lindenstraße, die Straße Am Stemmgarten, bis in die Straße Neuer Weg fortsetzte. Schließlich stoppte er dann doch noch sein Fahrzeug. Die Hintergründe für das Fluchtverhalten ließen sich schnell klären. Der Mopedfahrer war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis und stand zudem unter Betäubungsmitteleinfluss. Des Weiteren war die Betriebserlaubnis bei dem Moped erloschen, so dass dieses sichergestellt und zur Polizeistation verbracht wurde. Der Fahrzeugführer wurde zur Durchführung einer Blutentnahme ebenfalls zur Polizeistation verbracht und er später an seine erziehungsberechtigten Eltern übergeben. Ein Strafverfahren gegen 17-jährigen Mann wurde eingeleitet.

PHK Eberhardt, Polizeistation Bad Hersfeld

