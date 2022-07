Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Holztransporter auf BAB 4 zwischen Wommen und Gerstungen umgekippt: Ladung blockiert komplette Fahrbahn!

Gerstungen (ots)

Am Freitag, dem 15.07.2022, gg. 13.30 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Fahrer aus dem Vogelsbergkreis mit seinem Langholz-LKW den oben angegebenen Streckenabschnitt. Kurz hinter der Anschlussstelle Wommen setzte der Fahrer zum Überholen eines Gefahrgut-LKW an. Als sich beide LKW auf gleicher Höhe befanden, schaukelte sich der Langholzanhänger aus bislang ungeklärter Ursache auf. Der Langholz-LKW geriet anschließend ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte der Lkw seitlich mit dem unbeladenen Gefahrguttransport. Durch den Zusammenstoß wurde der Langholz-Lkw abgewiesen und prallte gegen die Mittelschutzplanke / Betonschutzgleitwand. Im weiteren Verlauf kippte der Langholzanhänger um und die geladenen Holzstämme verteilten sich über die komplette Fahrbahn. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt.

Für ca. 1.Std war die Fahrbahn daraufhin in Fahrtrichtung Kirchheim gesperrt. Der Verkehr wurde an der AS Wommen abgeleitet. Nach ersten Aufräumarbeiten wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Durch den Halter des Langholz-Lkw wurde ein Unternehmen beauftragt, der die Holzstämme von der Fahrbahn aufnahm.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 100.000 Euro beziffert.

