Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Vier Verletzte bei Unfall auf der Hansalinie - Polizei sucht Unfallzeugen ++

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Rotenburg (ots)

Vier Verletzte bei Unfall auf der Hansalinie - Polizei sucht Unfallzeugen

## Fotos in der digitalen Pressemappe ##

Horstedt/A1. Bei einem Verkehrsunfall auf der Hansalinie A1 sind am Donnerstagabend vier Menschen verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen verloren der 64-jähriger Fahrer eines Audi und auch der 58-jährige Fahrer eines Mercedes-SUV gegen 20.30 Uhr auf dem linken und dem mittleren Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn Hamburg aus bislang noch ungeklärter Ursache jeweils die Kontrolle über das eigene Fahrzeug. Beide Pkw gerieten ins Schleudern. Der Mercedes kam von der Fahrbahn ab und rutschte in den Seitenraum. Der Audi kollidierte mit dem Lkw eines 58-jährigen Kraftfahrers und überschlug sich mehrfach. In der Folge fuhren weitere Fahrzeuge über das Trümmerfeld auf der Autobahn. Der Fahrer im Audi und auch seine 60-jährige Beifahrerin, der Fahrer des Mercedes-SUV und auch der 60-jähriger Fahrer eines nachfolgenden BMW erlitten leichte Verletzungen. Die Polizei spricht von einem hohen Sachschaden und bittet Unfallzeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich unter Telefon 04282/59414-0 bei d3er Autobahnpolizei in Sittensen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell