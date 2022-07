Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Suche nach 56-jährigem erfolgreich beendet

Neuhof (ots)

Ursprüngliche Meldung:

Seit heute Mittag, gegen 11.40 Uhr, sucht die Polizei und weitere Rettungskräfte nach einem 56-jährigen Mann aus Neuhof. Die Person wurde letztmalig im Bereich des Waldbeginns von Neuhof-Dorfborn, Verlängerung "Kahlberg", zu Fuß gesehen. Der Mann ist rund 190 cm groß, schlank, trägt eine lange schwarze Hose und ein schwarzes Langarmshirt mit weißer Aufschrift am Rücken. Im Rahmen der Suche wird auch ein Hubschrauber und eine Drohne sowie Suchhunde eingesetzt. Wer Hinweise zu dem Mann geben kann, wird gebeten, sich umgehend mit der Polizei in Fulda unter Telefon 0661 - 105 - 0 in Verbindung zu setzen.

Ergänzung: Der 56-jährige konnte von Polizeikräften gegen 14.15 Uhr wohlbehalten in der Nähe von Dorfborn angetroffen werden. Zur Sicherheit wurde der Mann dem Rettungsdienst überstellt. Die Polizei Osthessen bedankt sich in diesem Zusammenhang für die zahlreichen und guten Hinweise aus der Bevölkerung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell