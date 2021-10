Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheimerort: Frau mit Springmesser bedroht

Duisburg (ots)

Zwei Jugendliche haben am Donnerstag (28. Oktober) gegen 18:30 Uhr in der Zwischenebene der U-Bahn-Haltestelle Waldfriedhof am Aufzug eine 64-Jährige mit einem Springmesser bedroht. Sie forderten Geld. Nachdem die Frau klar gemacht hat, nichts dabei zu haben, rannten sie in Richtung Waldfriedhof davon. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 13 unter 0203 2800.

