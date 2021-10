Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Polizei fasst mutmaßlichen Einbrecher

Duisburg (ots)

Ein 26-Jähriger ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (26./27.Oktober) offenbar in ein Geschäft auf der Münzstraße eingebrochen. Er soll sich dort am Bargeld bedient und später in einem der angrenzenden Kellerräume versteckt haben. Dort fasste die Polizei den Verdächtigen samt Beute. Der 26-Jährige wurde heute einem Haftrichter vorgeführt, der U-Haft anordnete.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell