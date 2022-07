Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

Verkehrsunfall in der Leipziger Straße in Fulda mit leicht verletzter Fahrradfahrerin

Am Freitag, dem 15.07. gegen 07.50 Uhr befuhr eine 55-jährige mit ihrem Pedelec den Fahrradweg der Leipziger Straße in Richtung Kurfürstenstraße. Nachdem der Radweg in Höhe der Alfed-Dregger-Allee auf die Fahrbahn führte, kollidierte die Fuldaerin mit dem Gespann eines 38-jährigen aus Kalbach, der teilweise den Radweg befuhr. Durch den Zusammenstoß kam die Pedelec Fahrerin zu Fall. Glücklicherweise wurde diese nur leicht verletzt, musste sich aber zur Behandlung ins Herz-Jesu-Krankenhaus begeben. Lediglich an dem Fahrrad entstand leichter Sachschaden.

Hübscher, PHK

