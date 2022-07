Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

"Motorradfahrer kollidiert mit dem Gegenverkehr"

Ein 61 - jähriger Motorradfahrer aus Petersberg befuhr am Freitag, den 15.07.2022, gegen 17:15 Uhr die Kreisstraße 115 von Großenlüder in Richtung Lütterz. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem entgegenkommenden Kia Sportage einer 37-jährigen Fuldaerin zusammen.

Der Motorradfahrer wurde mit mehreren Knochenbrüchen in ein Fuldaer Krankenhaus eingeliefert. Die PKW Fahrerin erlitt einen Schock und konnte nach der Untersuchung durch den Rettungsdienst vor Ort entlassen werden.

Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 23.000,00 EUR.

"Leicht verletzte Person bei Auffahrunfall"

Am Donnerstag, den 14.07.2022, gegen 08:40 Uhr befuhr ein 46-jähriger Renault Fahrer aus dem Landkreis Rhön-Grabfeld die Haimbacher Straße in Fulda und wollte nach links in eine Nebenstraße abbiegen. Der ihm folgende 40-jährige Hyundai Fahrer aus Künzell erkannte dies zu spät und fuhr auf den Renault auf.

Der Fahrer des Renault erlitt ein Halswirbelsäulen-Syndrom und musste in ein Fuldaer Krankenhaus eingeliefert werden. An beiden fahrbereiten Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden in Höhe von etwa 2500,00 EUR.

(PP Osthessen, Polizeistation Fulda, POK Ruppel)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell