Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiater Gürteldieb - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Dienstag (07.06.2022) in einem Bekleidungsgeschäft an der Königstraße einen Gürtel im Wert von rund 50 Euro gestohlen und dabei eine 33 Jahre alte Filialleiterin zur Seite gestoßen. Der Unbekannte betrat gegen 17.30 Uhr das Geschäft und wollte zunächst einen defekten Gürtel reklamieren. Als die Filialleiterin die Rückgabe aufgrund eines fehlenden Kaufbelegs ablehnte, ging der Mann in die Gürtelabteilung und nahm dort einen ähnlichen Gürtel an sich. Er wollte anschließend ohne zu bezahlen das Geschäft wieder verlassen. Die 33-Jährige versuchte den Gürtel festzuhalten, woraufhin er sie wegstieß und anschließend aus dem Laden flüchtete. Der Mann war zwischen 30 und 40 Jahre alt, zirka 180 Zentimeter groß, hatte eine athletische Figur und dunkle Haare. Er trug eine blaue Jeans, ein helles Oberteil, eine schwarze Basecap mit Aufdruck sowie Schuhe mit Nike-Emblem in den Farben weiß/grau/schwarz. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

