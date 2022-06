Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 18-Jährige zu Boden geschlagen - 19-jähriger mutmaßlicher Intensivtäter in Haft

Stuttgart-Mitte/-Weilimdorf (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (03.06.2022) einen 19 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen, der am 29.05.2022 gegenüber einer 18 Jahre alten Frau im Rahmen einer Beziehungsauseinandersetzung in der Stuttgarter Innenstadt mehrfach handgreiflich geworden sein soll (siehe auch https://t1p.de/l7l5c). Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde ein Haftbefehl gegen den deutschen Staatsangehörigen erwirkt, der als ein sogenannter Intensivtäter bekannt ist. Als die Beamten am Freitagmorgen seine Wohnung in Stuttgart-Weilimdorf aufsuchten, versuchte er zu flüchten. Die Beamten nahmen ihn allerdings noch auf seiner Terrasse fest und fanden bei ihm über sechs Gramm Marihuana und über 600 Euro mutmaßliches Dealergeld. Bei einer anschließenden Haftrichtvorführung setzte ein Richter den bestehenden Haftbefehl in Vollzug, am Dienstag (07.06.2022) allerdings wieder außer Vollzug.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell