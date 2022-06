Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auf Toilette ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein Unbekannter hat am Sonntagmittag (05.06.2022) einen 74 Jahre alten Mann auf der Toilette eines Restaurants an der Hauptstätter Straße beraubt. Der Senior stand gegen 11.45 Uhr zur Verrichtung seiner Notdurft am Pissoir, als der Täter versuchte, die Geldbörse aus der Hosentasche zu ziehen. Als der 74-Jährige sich dagegen wehrte, stieß ihn der Unbekannte weg und zog die Geldbörse mit rund 200 Euro Bargeld aus der Hosentasche. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Der Täter soll dunkelhäutig und zwischen 180 und 185 Zentimeter groß gewesen sein. Er hatte eine normale Statur und war dunkel gekleidet. Zeugen werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell