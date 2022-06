Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gestürzten Mann bestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Eine unbekannte Person hat am Samstagnachmittag (04.06.2022) in der Königstraße einen 75 Jahre alten Mann bestohlen, der zuvor gestürzt war und sich infolgedessen kurzfristig in einer hilflosen Lage befunden hatte. Der 75-Jährige war gegen 15.10 Uhr in der Königstraße unterwegs, als ihm plötzlich schwindelig wurde und er stürzte. Mehrere Passanten eilten dem Senior zur Hilfe, wobei einer der vermeintlichen Helfer die Situation offenbar ausnutzte und die graue Leder-Umhängetasche des Mannes stahl. Zu der tatverdächtigen Person kann der 75-Jährige keine Angaben machen. Zeugen, insbesondere die Passanten, die zur Hilfe eilten, werden gebeten sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 2 Wolframstraße unter der Telefonnummer +4971189903200 zu melden.

