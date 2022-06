Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Handyraub - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein bislang unbekannter Mann überfiel am Sonntag (05.06.2022) einen 20-Jährigen und raubte ihm sein Handy. Der junge Mann stand am frühen Sonntagmorgen um 04.30 Uhr vor einem Hotel an der Siemensstraße und wartete dort auf ein Taxi, als ihn ein Mann ansprach und ihm unvermittelt das Handy aus der Hand riss, auf dem der junge Mann gerade Nachrichten las. Der Räuber verpasste ihm noch einen Bodycheck, sprach Drohungen gegen den Überfallenen aus und entfernte sich mit dem iPhone des 20-Jährigen im Wert von mehreren Hundert Euro in Richtung Feuerbach. Der Räuber wird als ca. 19-Jährig mit kräftiger Statur und Bauch beschrieben. Seine Haare sollen nahezu bis zu einer Glatze rasiert sein und er soll einen grauen Nike-Jogginganzug sowie eine Regenjacke von Eastpak getragen haben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

