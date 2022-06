Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Vorfahrt missachtet - Motorradfahrer verletzt

Stuttgart-West (ots)

Am Samstag (04.06.2022) kam es an der Einmündung vom Oberen Kirchhaldenweg in die Kreisstraße 9503 zu einem Zusammenprall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Gegen 18.50 Uhr wollte die 19-jährige Lenkerin eines Pkw VW Golf vom Oberen Kirchhaldenweg kommend nach links auf die Kreisstraße in Fahrtrichtung Wildparkstraße einbiegen und missachtete hierbei die Vorfahrt des aus Richtung Wildparkstraße heranfahrenden 22-jährigen Motorradfahrers, wodurch beide Fahrzeuge kollidierten. Rettungskräfte kümmerten sich um den verletzten Motorradfahrer und brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf zirka 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell