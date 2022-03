Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Fahrzeugbrand

Worms (ots)

Am Samstag, den 05.03.2022 gegen 02:14 Uhr sind Polizei und Feuerwehr zu einem Fahrzeugbrand nach Worms in die Rheinstraße, im Bereich der Rheinpromenade, gerufen worden. Dort stand ein geparkter Transporter in Flammen. Obwohl der Brand durch die Berufsfeuerwehr Worms zügig gelöscht werden konnte, wurde ein weiteres geparktes Fahrzeug durch die Hitzeentwicklung beschädigt.

Nach erster Einschätzung geht die Polizei von Brandstiftung aus und hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell