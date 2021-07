Polizei Gütersloh

POL-GT: Felgen- und Reifendiebstahl an der Hülsbrockstraße - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Bislang unbekannter Täter verschafften sich im Zeitraum von Samstag bis Montag (17.07., 13.00 Uhr - 19.07., 07.00 Uhr) gewaltsam Zutritt zu einem Abstellplatz für Neu- und Gebrauchtfahrzeuge eines Autohauses an der Hülsbrockstraße und entwendeten an vier Fahrzeugen die Felgen und Reifen. Den Erkenntnissen zufolge beschädigten die Täter den Maschendrahtzaun im rückwärtigen Bereich des komplett umfriedeten Geländes und demontierten anschließend an den Neufahrzeugen BMW M135i, zwei BMW X1 sowie an einem Gebrauchtfahrzeug BMW X2 die kompletten Reifensätze. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell