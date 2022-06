Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Schortens (ots)

Am Donnerstag, 23.06.22, um 17:23 Uhr, fiel einer Polizeistreife in der Olympiastraße in Roffhausen ein Pkw auf, welcher in ungewöhnlicher Weise auf einem Parkplatz seine Runden fuhr. Der Verdacht, dass es sich um eine illegale Fahrstunde handeln könnte, bestätigt sich bei der anschließenden Kontrolle. Es wurde festgestellt, dass das Fahrzeug von einer 16-jährigen Jugendlichen gesteuert wurde, die nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen die junge Frau sowie gegen den anwesenden 24-jährigen Fahrzeughalter wurden Strafverfahren eingeleitet.

