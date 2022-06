Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Körperliche Auseinandersetzung an einer Bushaltestelle - Zeugen gesucht!

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstag, 23.06.22, gegen 22:10 Uhr, kam es im Bereich der Bushaltestelle in der Gökerstraße, Höhe HEM-Tankstelle, zwischen mehreren Personen zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Zwei der Beteiligten flüchteten zu Fuß in Richtung Innenstadt. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter 04421-942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell