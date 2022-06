POL-WHV: Sachbeschädigung auf dem Gelände der Grundschule Hohenkirchen - Zeugen gesucht!

Zetel (ots) - Im Zeitraum von Mittwoch,22.06.22, 09:30 Uhr, bis Donnerstag,23.06.22, 09:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter durch Einschlagen einer Fensterscheibe Zugang zu einem Einfamilienhaus in Zetel, Am Hankenhof. Die Täter durchsuchten einige Räume und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Angaben zum erlangten Diebesgut liegen aktuell nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der ...

mehr