Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl von Solarmodulen an Geschwindigkeitsdisplays - Zeugen gesucht!

Bockhorn (ots)

Im Zeitraum von Februar bis Ende Mai wurden bei zwei Geschwindigkeitsdisplays im Ortsteil Osterforde der Gemeinde Bockhorn die Solarmodule entwendet. Diese wurden fachmännisch abmontiert, ohne Beschädigungen zu verursachen. Aufgrund der Bauhöhe der Geschwindigkeitsdisplays muss die Demontage vermutlich unter Zuhilfenahme einer Leiter ausgeführt worden sein. Wer im fraglichen Zeitraum an den Tatorten im Grabhorner Weg 38 A und Grafenweg 7 Auffälligkeiten beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Bockhorn unter 04453-978620 in Verbindung zu setzen.

