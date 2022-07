Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichen gestohlen-Diebstahl von Fahrzeugteilen-Pkw-Scheiben eingeschlagen-Einbruch in Einfamilienhaus

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Kennzeichen gestohlen

Bad Hersfeld. Von einem auf dem Parkplatz in der Robert-Heil-Straße abgestellten schwarzen VW Polo entwendeten unbekannte Täter zwischen Freitag (17.06.) und Sonntag (17.07.) das hintere amtliche Kennzeichen "HEF-LC 213" im Wert von rund 30 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Fahrzeugteilen

Bad Hersfeld. Unbekannte Täter entfernten zwischen Freitagabend (15.07.) und Samstagmittag (16.07.) mittels unbekanntem Werkzeug Fahrzeugteile - darunter die Außenspiegel, Blinker, hinteren Fußrasten sowie das amtliche Kennzeichen "ST-P 97" im Gesamtwert von rund 500 Euro - von einem weißen Kraftrad des Herstellers Yamaha. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum auf einem Anhänger in der Straße "Am Weinberg" abgestellt gewesen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw-Scheiben eingeschlagen

Bad Hersfeld. Auf einem Parkplatz in der Heinrich-Börner-Straße schlugen unbekannte Täter am Samstag (16.07.) die Fensterscheiben von drei Fahrzeugen ein und durchwühlten das Innere. Betroffen waren ein weißer VW Tiguan, ein roter Peugeot Partner sowie ein blauer VW Golf. Entwendet wurde unter anderem eine Zulassungsbescheinigung sowie eine geringe Menge Bargeld. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf rund 750 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Kirchheim. Indem sie die Terrassentür beschädigten, verschafften sich unbekannte Täter Samstag (16.07.), zwischen 17.30 und 23 Uhr, Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Kiefernweg. Aus dem Inneren entwendeten sie eine geringe Menge Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

