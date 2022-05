Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zwei Verletzte nach Schlägerei

Meisenheim (ots)

Streitigkeiten enden mit Strafanzeigen und der Behandlung eines Verletzten im Krankenhaus. Am frühen Sonntagmorgen gerieten zwei Männer in einer Sporthalle nach einer Sportveranstaltung in Streit. Die Meinungsverschiedenheit der beiden 27 und 36 Jahre alten Kontrahenten artete in eine körperliche Auseinandersetzung aus, weshalb im Anschluss die Polizei und der Rettungsdienst vor Ort erschienen. Sowohl die Beteiligten, als auch Zeugen, machten gegenüber der Streife widersprüchliche Angaben. Hier sind noch weitere Ermittlungen zur Klärung der Tat erforderlich. |pilek

