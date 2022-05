Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl eines roten BMW

Horschbach (ots)

Zwischen Montag, 22.00 Uhr, und Dienstag,17:20 Uhr, wurde der BMW E30 in der Farbe Rot mit Alufelgen in der Ringstraße aus einer verschlossenen Garage entwendet. Das Fahrzeug war nicht mit einem amtlichen Kennzeichen versehen. Die Polizei sucht Zeugen der Tat. Hinweise bitte an die PI Kusel unter 06381-919-0 |pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell